Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : DRH nommée pour Bouygues Construction information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce qu'Amélie Quidor est nommée directrice des ressources humaines de Bouygues Construction et intègre, à ce titre, son comité exécutif. Elle aura notamment en charge l'animation du volet social de la politique RSE. Depuis mars 2019, Amélie Quidor était directrice des ressources humaines de Bouygues Immobilier. Elle a rejoint le conglomérat en 2004 après avoir occupé des fonctions ressources humaines au sein de différents secteurs d'activités.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.03%