Bouygues : distingué pour son actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bouygues annonce ce jeudi avoir reçu le Grand Prix FAS 2019 de l'actionnariat salarié, dans le cadre de la quinzième cérémonie de la FAS. Ce prix récompense les sociétés françaises participant activement au développement de l'actionnariat salarié. Il est attribué aux sociétés qui proposent à leurs salariés des dispositifs d'actionnariat salarié pérennes et innovants. 'Aujourd'hui, les collaborateurs représentent le deuxième actionnaire du Groupe avec 20,2% du capital et 26,7% des droits de vote', rappelle Bouygues.

