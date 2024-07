Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: distingué en connexions Internet mobiles information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Après avoir gardé pour la 5e fois consécutive la place N°1 des connexions WiFi, Bouygues Telecom indique avoir remporté la première place exæquo au score global du baromètre nPerf des connexions Internet mobiles en France métropolitaine au premier semestre 2024.



L'opérateur télécoms affirme avoir apporté à ses clients la meilleure connexion Internet mobile, toutes technologies confondues depuis janvier 2024, étant N°1 en latence et en streaming vidéo YouTube, et N°1 exæquo en débits montants et en navigation Internet.



Les résultats de cette étude nPerf sont issus de l'ensemble des tests réalisés sur la période du 1er janvier au 30 juin évaluant les performances des connexions Internet mobiles en France métropolitaine.





