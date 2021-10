Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : dévoile son projet hôtelier d'Epernay information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier dévoile aujourd'hui son programme Hôtel Tribute by Marriott, à Epernay, dans le Grand Est. Ce projet comprendra 111 chambres ainsi qu'un bar, un espace de séminaire, un restaurant et des commerces. 'Le reste du site accueillera une esplanade sous laquelle un parking, faisant l'objet d'une consultation, sera aménagé', indique Bouygues. Avec ses matériaux biosourcés et sa conception mixte (bois/béton), l'Hôtel Tribute by Marriott s'inscrit dans les objectifs environnementaux de la commune, précise la société.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.46%