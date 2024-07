Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: devient revendeur officiel de Starlink information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom Entreprises annonce figurer aujourd'hui parmi les revendeurs officiels de Starlink, leader mondial de l'Internet par satellite.



Cette collaboration vise à enrichir le portefeuille de services de Bouygues Telecom Entreprises et proposer à ses clients l'accès à Internet de Starlink, leur permettant ainsi de bénéficier du très haut débit, en plus de la fibre optique, notamment dans le cadre du décommissionnement du réseau cuivre.



La fermeture programmée du réseau cuivre oblige aujourd'hui les entreprises à moderniser leurs infrastructures IT, garantes de leur performance et de leur compétitivité.



Bien que la fibre optique reste la technologie privilégiée, l'accès à Internet par satellite gagne du terrain (le marché pourrait voir sa valeur tripler en une décennie, atteignant 14 milliards de dollars en 20301) et représente aujourd'hui une alternative importante.







