Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : développe un service BtoB sur la 5G, avec IBM Cercle Finance • 17/11/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom et IBM annoncent un accord de co-innovation. Les deux sociétés vont joindre leurs forces et proposer leur initiative 'Open Lab 5G', destinée aux entreprises qui souhaitent découvrir les potentiels de la 5G et développer de nouveaux usages. La technologie 5G va en effet arriver dans l'Hexagone lors des prochaines, ouvrant un large champ d'utilisation pour les consommateurs et pour les entreprises qui utilisent des applications.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.83%