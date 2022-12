Bouygues: développe son offre télévisuelle information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 15:30

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce l'arrivée de quatre nouvelles chaînes sur ses Bbox, à savoir SYFY, 13ème RUE, DreamWorks et E!.



Ces nouvelles canaux de divertissement seront disponibles pour les clients Bbox (hors Bbox fit) et Bbox Smart TV. 'Elles seront également accessibles en multi-écrans sur smartphone et tablette via l'application B.tv. précise Bouygues. L'arrivée du 'replay' est attendue au printemps 2023.



Bouygues Telecom annonce aussi le lancement de 'Ensemble pour la planète' d'Ushuaïa TV, une chaine à la demande consacrée à la planète distribuée désormais gratuitement et exclusivement à l'ensemble de ses clients. Ce nouveau canal vise à 'informer, sensibiliser et éclairer autour des enjeux climatiques, de la biodiversité et de l'environnement'.