Bouygues: développe son offre pour l'éolien offshore

(CercleFinance.com) - Bouygues Travaux Publics enrichit son offre de solutions d'infrastructures pour l'éolien offshore, avec l'acquisition exclusive de la technologie d'embase flottante OO-STAR, détenue par Floating Wind Solutions.



Cette technologie permet de s'adapter à un grand nombre d'environnements marins, de réduire l'empreinte carbone de l'infrastructure des fermes éoliennes et de diminuer les coûts d'exploitation et de maintenance.



OO-STAR est un concept breveté d'embase semi-submersible pour les éoliennes offshore, développé à l'origine par Dr.techn. Olav Olsen puis transféré à Floating Wind Solutions (FWS), dont Bouygues Travaux Publics vient de faire l'acquisition.



' L'investissement dans cette technologie est une étape importante car il nous offre une avance technologique significative pour accompagner plus rapidement le marché dans la nécessaire transformation environnementale', souligne Philippe Amequin, directeur général de Bouygues Travaux Publics.





