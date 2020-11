Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : deux nominations chez Bouygues Construction Cercle Finance • 23/11/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce que son PDG Philippe Bonnave va proposer, au prochain conseil d'administration, de nommer Nicolas Borit président de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et directeur général délégué en charge de Bouygues Bâtiment France-Europe. Nicolas Borit prendra en charge dès le 7 décembre ce périmètre, auquel se verra rattaché Bouygues UK, en plus des 13 filiales régionales et européennes, ainsi qu'Elan et Linkcity, deux filiales spécialisées respectivement en conseil et développement immobilier. A la même date, Pierre-Eric Saint-André sera nommé président de Bouygues Bâtiment International, filiale présente dans près de 30 pays et notamment spécialisée dans les projets de bâtiments complexes. Il rejoindra le comité exécutif de Bouygues Construction.

