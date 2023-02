Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: des objectifs fixés pour Equans information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Bouygues fait part d'une présentation stratégique pour sa nouvelle filiale de services multi-techniques Equans, pour laquelle il table sur une légère croissance de son chiffre d'affaires en 2023 et 2024, résultant de sa stratégie de sélectivité.



À partir de 2025, Equans vise une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires pour atteindre celle des comparables du marché. Elle table sur une progression régulière de sa marge de ROCA pour atteindre 5% en 2027 contre 2,3% en 2022.



Elle vise aussi une progression de sa génération de flux de trésorerie portée par l'amélioration de la marge de ROCA, un taux de conversion de 80 à 100% du ROCA en cash-flow avant BFR dès 2023 et l'amélioration du BFR grâce au plan PERFORM.





