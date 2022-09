Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: débute un chantier de résidence aux Ponts-de-Cé information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier annonce avoir posé la première pierre de la résidence Bloom, au coeur de l'écoquartier de la Monnaie aux Ponts-de-Cé (Pays de la Loire).



Composée d'un bâtiment de 43 logements collectifs répartis, de 39 places de parking en rez-de-chaussée et de 12 places de stationnement en extérieur, Bloom est située au coeur de l'écoquartier de la Monnaie dont l'ambition, portée par la ville, est de proposer aux futurs habitants une vie de quartier animée par des services et commerces divers, mais également un environnement respectueux de la biodiversité.



Bouygues Immobilier utilisera sur une partie de cette résidence le béton développé par Hoffmann Green, à base de ciment décarboné et sans clinker, qui émet presque cinq fois moins de CO2 qu'un béton classique.



La limitation de l'imperméabilisation du sol a également été recherchée en réalisant les stationnements extérieurs avec un dallage à joints enherbés qui permet d'infiltrer une partie des eaux pluviales tout en conservant un bon confort d'usage.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.78%