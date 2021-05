Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : début des travaux d'une station de métro à Sydney Cercle Finance • 20/05/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que AW Edwards, filiale de Bouygues Bâtiment International en Australie, vient de démarrer les travaux pour la construction de la nouvelle station Crows Nest du métro de Sydney. Cette station sera le premier arrêt de l'extension de cette ligne de métro allant de Chatswood à Bankswood en passant par le centre-ville. Le montant de ce contrat s'élève à 370 millions de dollars australien (soit 222 millions d'euros en taux de change moyen annuel 2020), fait savoir Bouygues.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.31%