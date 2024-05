Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: début de la rénovation de l'Ilot Bergère à Paris information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 08:45









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce le début des travaux de rénovation de l'Ilot Bergère, dans le 9ème arrondissement de Paris, un immeuble de bureaux de 26.500 m² de surface de planchers, datant du XIXème siècle et inscrit aux Monuments historiques.



Pensé par l'architecte PCA-Stream, le projet consiste en une restauration conséquente du patrimoine architectural du bâtiment, ancien siège du Comptoir National d'Escompte de Paris, tout en le rendant compatible pour atteindre les objectifs Net Zéro Carbone.



Le projet mobilisera jusqu'à 280 personnes en période de pointe. Le montage de la grue a débuté en mars et atteint une hauteur sous crochet de 55,6 mètres et une longueur de flèche de 65 mètres. La livraison des bureaux est prévue le premier trimestre 2026.





