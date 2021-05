Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : dans le vert, un analyste relève ses prévisions Cercle Finance • 26/05/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert (+0,5%) profitant de l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'études maintient son conseil de ' surperformance ' sur le titre Bouygues, avec un objectif de cours inchangé, à 38 euros. L'analyste indique relever de 6 % sa prévision de résultat net pour 2022. ' Nous pensons que la société est bien positionnée pour bénéficier de l'amélioration des dépenses d'infrastructure (par exemple, aux États-Unis) et de la croissance secteur dans le mobile ', justifie-t-il. Dans le domaine de la construction, le broker anticipe une croissance des revenus de Bouygues Construction et Colas d'environ 5% en 2021, compte tenu d'une amélioration du contexte macroéconomique, soit légèrement mieux que les attentes de l'entreprise (4% environ). Enfin, Credit Suisse table sur une croissance du chiffre d'affaires immobilier de 10 % en 2021 et sur une croissance de l'EBITDA de 2 % dans les Télécoms.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.24%