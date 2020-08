Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 28/08/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Bouygues grappille près de 1% sur fond de propos favorables de Credit Suisse, qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 34 à 36 euros, au lendemain de la publication par le conglomérat de ses résultats du deuxième trimestre. Soulignant que ces résultats 'ont montré un mix de meilleure performance sous-jacente dans les activités construction et télécoms, combiné à un profil de phasage favorable pour les résultats', le broker relève de 9% sa prévision de profit opérationnel courant pour 2020. 'Nous considérons Bouygues comme l'exposition la mieux placée à un contexte macroéconomique en amélioration après le confinement, au sein de notre univers de couverture', juge en outre Credit Suisse dans sa note.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.50%