Bouygues: d'anciens modems transformés en nouvelles box

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé mardi qu'il prévoyait d'utiliser les anciennes box WiFi retournées par ses clients pour les transformer en de nouveaux équipements, un procédé qui doit lui permettre de réduire de 58% l'empreinte carbone par rapport à une fabrication intégrale.



L'opérateur télécoms explique avoir conservé, lors du lancement de son modem fibre WiFi 6E, le design de l'ancienne box WiFi 6, tout en intégrant près de 75% de plastique recyclé.



Conséquence, les nouveaux modems Bbox WiFi 6E pourront désormais être assemblés à partir d'anciens modems WiFi 6, grâce un partenariat conclu avec Sagemcom, le fabricant des modems, et Cordon Group, un spécialiste du reconditionnement.



Avec l'Accord de Paris sur le climat, Bouygues Telecom s'est donné comme objectif de réduire de 29,4% ses émissions de carbone sur les scopes 1 et 2 entre 2021 et 2027 et de 17,5% sur le scope 3.



Pour y parvenir, l'opérateur mise notamment sur l'optimisation du cycle de vie de ses produits et le développement de l'écoconception, ce qui lui a déjà permis de réduire son empreinte carbone de 9% en 2023 par rapport à 2022.





