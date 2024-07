Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: croissance de 3% du ROCA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe en repli de 17% à 186 millions d'euros pour les six premiers mois de 2024, mais un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en hausse de 3% à 747 millions, une progression 'largement portée par Equans'.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 26,5 milliards d'euros, en hausse de 1% (+2% en organique) portée principalement par Equans et Bouygues Construction, pour lequel il revendique d'ailleurs un 'carnet de commandes très élevé, offrant de la visibilité sur l'activité future'.



'Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance', le conglomérat confirme ses perspectives 2024 d'un chiffre d'affaires et d'un ROCA en légère croissance par rapport à l'année précédente.





Valeurs associées BOUYGUES 31,58 EUR Euronext Paris -1,62%