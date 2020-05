Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : contribution positive d'Alstom aux résultats Cercle Finance • 12/05/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que sur la base des résultats annuels d'Alstom, la contribution de l'équipementier de transports au résultat net du premier trimestre 2020 du conglomérat s'élève à 35 millions d'euros, contre 33 millions au premier trimestre 2019. Pour rappel, Alstom publie au titre de l'exercice 2019-20 un résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) de 446 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 8,2 milliards (+1% en organique).

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris 0.00%