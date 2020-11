Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : contribution d'Alstom de 51 ME aux résultats Cercle Finance • 10/11/2020 à 18:25









(CercleFinance.com) - Suite à la publication ce soir des résultats semestriels de l'exercice 2020/21, la contribution d'Alstom au résultat net des 9 premiers mois 2020 de Bouygues s'élève à 51 millions d'euros, contre une contribution de 238 millions d'euros aux 9 premiers mois 2019. ' Pour rappel, la contribution des 9 premiers mois 2019 intégrait 172 millions d'euros de plus-value nette liée à la vente, par Bouygues, de 13 % du capital social d'Alstom le 12 septembre 2019 ' précise le groupe.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.24%