BOUYGUES : contribution au résultat net de 35 millions d'euros d'ALSTOM

(AOF) - Bouygues a indiqué que sur la base de la publication des résultats annuels de l'exercice 2019/2020 d'Alstom, la contribution de la société au résultat net du premier trimestre 2020 de Bouygues s'élève à 35 millions d'euros, contre une contribution de 33 millions d'euros un an plus tôt. Alstom a publié un chiffre d'affaires pour l'exercice 2019/2020 en croissance organique 1% à 8,201 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté annuel du spécialiste des infrastructures ressort à 630 millions contre 606 millions un an plus tôt.

La marge d'exploitation progresse de 20 points de base à 7,7%.