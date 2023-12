Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: contrat pour un nouvel hôpital à Tours information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce avoir signé un contrat pour la réalisation du nouvel hôpital Trousseau, situé au coeur de la métropole de Tours, un projet visant à restructurer l'offre de soins et à améliorer la prise en charge des patients.



Le montant des travaux s'élève à 241 millions d'euros (dont 150 millions pour la part de Bouygues Construction). Ce nouveau complexe hospitalier de 80.000 m² sera doté de près de 600 lits, 25 salles d'opération et 13 salles interventionnelles.



Les travaux, qui s'achèveront fin 2027, mobiliseront jusqu'à 450 personnes en période de pointe. L'organisation du chantier a été prévue pour permettre la continuité de l'offre de soins du CHRU situé à proximité.





