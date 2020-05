Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : contrat dans le cadre du Grand Paris Express Cercle Finance • 14/05/2020 à 08:53









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce qu'un groupement dont ses filiales sont les leaders, s'est vu attribué un contrat de 181 millions d'euros (part groupe : 141 millions) portant sur la construction du centre d'exploitation des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Situé à Aulnay-sous-Bois et Gonesse, ce futur centre regroupera en un même lieu le poste de commandement centralisé (PCC), le site de maintenance et remisage (SMR) et le site de maintenance des infrastructures (SMI). Au total, 11 bâtiments seront à construire en 32 mois et nécessiteront la pose de 5.400 tonnes de charpente métallique. Les travaux commenceront à l'été 2020, et mobiliseront près de 400 collaborateurs en période de pointe pour une livraison prévue début 2024.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -3.24%