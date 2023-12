Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: contrat avec Dawex pour un écosystème de données information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - La start-up française Dawex a annoncé jeudi que le groupe Bouygues avait retenu sa technologie d'échange de données afin de constituer un écosystème de données interne au sein du conglomérat.



L'adoption de la plateforme 'Corporate Data Hub' de Dawex vise à accélérer et faciliter le partage d'informations entre les différentes filiales du groupe, à savoir Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, TF1 et Bouygues Telecom.



L'objectif est de pouvoir distribuer, sourcer et échanger des données dans un environnement sécurisé dans des domaines aussi divers que le BTP, l'énergie, les médias et la téléphonie.



Dans un communiqué, Dawex estime que sa technologie est en mesure d'aider les grandes organisations dans le déploiement de leurs stratégies dans l'IA en libérant en interne tout le potentiel de leurs données.





