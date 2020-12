Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : contrat autoroutier en Croatie Cercle Finance • 21/12/2020 à 08:18









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction annonce que la Croatie a confié à la société concessionnaire Bina Istra et à sa filiale Bouygues Travaux Publics, un contrat portant sur un doublement à 2 × 2 voies d'une section d'autoroute de 8 km, pour un montant de 197 millions d'euros. Située au nord-ouest de la Croatie, cette nouvelle phase de travaux de l'autoroute d'Istrie comprend notamment la conception-construction du deuxième tube du tunnel d'U?ka ainsi que la réalisation d'un viaduc de 270 mètres. Les travaux respecteront des réglementations environnementales strictes. 450 personnes seront mobilisées en période de pointe sur ce projet dont les travaux démarrent tout juste. La durée du contrat est de 42 mois.

