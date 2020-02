Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Construction : signe un partenariat avec Fein Cercle Finance • 11/02/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction et la société allemande Fein, fabricant d'outillage électroportatif à destionation des professionnels, ont signé un partenariat visant à concevoir une meuleuse efficace offrant des conditions de sécurité optimales. 'Ce nouvel outil, qui s'inscrit dans la politique Zéro Accident de Bouygues Construction, sera mis à disposition de tous ses chantiers courant 2021', indique Bouygues.

