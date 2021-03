Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : commercialise ses offres FTTH en Mayenne Cercle Finance • 25/03/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a officialisé aujourd'hui à Laval la commercialisation des offres FTTH sur le réseau Très Haut Débit de Mayenne Fibre, avec effet immédiat. Plus de 20 000 foyers répartis dans 74 communes du département peuvent donc dès à présent souscrire aux offres Bbox Fit, Must, Ultym Fibre et Smart TV de l'opérateur.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.21%