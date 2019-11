Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : commence une déconstruction à Marseille Cercle Finance • 25/11/2019 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le Groupe CMA CGM et Bouygues Immobilier annoncent ce soir le lancement, pour début décembre, des travaux de déconstruction de l'immeuble historique du Groupe CMA CGM à Marseille. Ces travaux devraient se terminer courant février 2020. Les lieux laisseront place à la construction de la nouvelle Tour Mirabeau, un immeuble de 21 étages de bureaux locatifs.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.16%