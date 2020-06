Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : choisi pour un CHU au Bénin Cercle Finance • 09/06/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bouygues indique que le gouvernement du Bénin a confié à un groupement dont Bouygues Bâtiment International est mandataire le développement et la réalisation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Abomey-Calavi, la deuxième plus grande ville du pays. D'un montant global de 175 millions d'euros, ce projet de plus de 40.000 m2 sur deux niveaux aura une capacité de 434 lits et places. Le centre hospitalier sera livré en 2023, et comptera six grandes unités d'hospitalisation. Son plateau technique comprendra trois hôpitaux de jour, les urgences, un laboratoire, de l'imagerie médicale, de la radiothérapie et neuf blocs opératoires. Le projet comptera aussi des espaces d'enseignement, des logements, un funérarium et des unités logistiques.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris 0.00%