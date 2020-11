Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : cession de DPS Alstom Cercle Finance • 17/11/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce avoir cédé 16,45 millions de droits préférentiels de souscription (DPS) Alstom au prix unitaire de 2,95 euros, soit un montant total d'environ 49 millions d'euros, dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Le conglomérat a procédé au reclassement des DPS dans une proportion lui permettant de financer l'exercice du solde de ses DPS et ainsi de participer à l'augmentation de capital d'Alstom dans le cadre d'une opération blanche. Le règlement-livraison du placement devrait avoir lieu le 19 novembre. A l'issue de l'augmentation de capital, la participation de Bouygues s'élèvera à environ 8% du capital social de l'équipementier de transports.

