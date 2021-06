Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : cession de 11 millions d'actions Alstom réalisée Cercle Finance • 02/06/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce le succès de la cession de 11 millions d'actions Alstom, représentant 2,96% du capital social de l'équipementier de transports, au prix de 45,35 euros par action, soit un montant total de 499 millions d'euros. A l'issue de cette opération, réalisée sous forme de placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, le conglomérat conservera 0,16% du capital social d'Alstom.

