Bouygues : cession d'actions Alstom réalisée

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce le succès de la cession -annoncée mardi soir- de 12 millions d'actions Alstom, représentant 3,23% du capital social de cette société, au prix de 41,65 euros par action, soit un montant total de 499,8 millions d'euros. Cette cession est réalisée dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. À l'issue de ce placement, le conglomérat conservera 3,12% du capital social d'Alstom. Bouygues s'est engagé envers les banques en charge du placement à conserver le solde de sa participation dans Alstom pendant une période de 60 jours à compter de règlement livraison du placement, sous réserve des exceptions usuelles.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.20%