Bouygues: cède C2S à Bouygues Telecom information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce aujourd'hui l'acquisition deC2S, l'Entreprise de Services Numériques (ESN) détenue par Bouygues SA.



Bouygues Telecom indique avoir choisi d'associer son savoir-faire d'opérateur BtoB aux compétences de conseil et d'ingénierie IT deC2Set de faire ainsi évoluer sa proposition de valeur pour offrir une large expertise ICT (information et communication), allant au-delà de la connectivité.



Entreprise de Services Numériques du Groupe Bouygues depuis plus de 30 ans,C2Sdispose de pôles d'expertise spécialement conçus pour répondre aux exigences d'un groupe d'envergure internationale à l'activité diversifiée et multi-sectorielle.



C2S s'appuie sur près de 240 collaborateurs répartis au sein de quatre divisions majeures: cybersécurité, infrastructure & cloud, transformation digitale et services managés.





