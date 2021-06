Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : cassure du support des 32,4E Cercle Finance • 23/06/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Bouygues valide la cassure du support des 32,4E (du 29 janvier et du 19 mai: le prochain support ne se dessine pas avant 29,99E, le 'gap' resté béant depuis le 5 novembre 2020.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.99%