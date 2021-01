Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 18/01/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Bouygues gagne près de 2% dans un marché parisien stagnant dans l'ensemble, sur fond de propos positifs de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du conglomérat avec un objectif de cours ajusté de 37 à 38 euros. Le broker a mis à jour de ses estimations pour le groupe (+3% sur le profit opérationnel estimé pour 2021) après la journée investisseurs (CMD) de Bouygues Telecom la semaine dernière, estimant que cette division 'peut délivrer un profil de croissance unique'.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.26%