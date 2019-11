BOUYGUES : bénéfice net neuf mois en hausse de 10%

(AOF) - Bouygues a dévoilé des résultats neuf mois en progression grâce à la construction et aux télécoms. Le résultat net a atteint 848 millions d'euros, en hausse de 10%. Le résultat opérationnel courant a grimpé de 30,3% à 1,118 milliard, faisant ressortir une marge de 4,1% après 3,4% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est ressorti à 27,6 milliards, en croissance de 9 % et de 5 % à périmètre et change constants. Dans la construction, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 545 millions d'euros, en hausse de 28,8%. La marge opérationnelle courante a progressé de 0,4 point sur un an.

Le carnet de commandes des activités de construction a reculé de 4% par rapport à fin septembre 2018 pour se maintenir à un très haut niveau de 32,5 milliards d'euros au 30 septembre 2019.

Du côté des télécoms, Bouygues Telecom a acquis 220 000 clients forfait mobile hors MtoM et 110 000 clients FTTH au troisième trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 13 % et de 11 %. Le chiffre d'affaires services progresse, quant à lui, de 7 % sur la période.

L'Ebitda après Loyer est en forte croissance de 13 % sur un an. La marge d'Ebitda après Loyer s'établit à 30,9 %, en augmentation significative de 1,6 point sur un an.

Dans le sillage de ces résultats, le groupe a confirmé ses prévisions 2019. Bouygues entend améliorer sa profitabilité et atteindre 300 millions d'euros de cash-flow libre chez Bouygues Telecom.

D'ici deux ans, le groupe vise une amélioration de sa génération de cash-flow libre après BFR pour atteindre 1 milliard d'euros grâce à la contribution des trois activités (construction, télécoms et TF1).