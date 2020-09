Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : avance jusque vers 34,5E Cercle Finance • 07/09/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Bouygues avance jusque vers 34,5E et soulève la résistance des 34,3E des 28 et 31 août, ce qui préfigure un test des 35,7E, l'ex-plancher de la fin janvier (résistance très proche) et peut être une tentative en direction des 40,9E (zénith de la mi-janvier).

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris 0.00% BOUYGUES Euronext Paris +2.23%