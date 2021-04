Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : acquisition de la société SEA Productique Cercle Finance • 19/04/2021 à 08:10









(CercleFinance.com) - Bouygues Energies & Services annonce l'acquisition de la société SEA Productique, intégrateur reconnu de solutions en robotique, automatisme et informatique industrielle. ' Grâce à SEA Productique, Bouygues Energies & Service renforce son expertise en automation. Ce sont 80 collaborateurs qui rejoignent ses équipes : commerciaux, ingénieurs, techniciens, répartis dans 4 bureaux d'étude : automatisme/robotique, informatique industrielle, mécanique, électrotechnique ' indique le groupe.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.17%