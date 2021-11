(AOF) - Bouygues a signé une promesse d'achat avec Engie pour le rachat d'Equans. Selon les termes de la transaction, la filiale de services multitechniques du groupe énergétique est valorisé à 6,7 milliards d'euros et 7,1 milliards d'euros dettes incluses. Le multiple de la valeur d’entreprise/ROC 2026 s’établit à 11,4 fois. Le nouvel ensemble aura pour objectif d’atteindre, à moyen terme, une marge opérationnelle courante supérieure à 5%, a indiqué Bouygues.

Selon le groupe, la transaction sera relutive sur le BNPA du groupe dès la première année et un potentiel important de synergies (estimées, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d'euros par an suivant les scenarii).

Avec cette opération, Bouygues entend accélérer son développement dans le marché porteur des services multi-techniques, à la convergence des transitions énergétique, numérique et industrielle.

Avec Equans, Bouygues veut créer "un nouveau leader mondial avec un ancrage français, qui bénéficiera de fortes complémentarités géographiques et techniques, ainsi que d'une capacité d'innovation renforcée, lui permettant de mieux servir ses clients".

L'acquisition de 100% des actions Equans sera financée par les ressources dont dispose actuellement Bouygues et par un emprunt bancaire totalement sécurisé auprès de banques partenaires, et fera, à terme, l'objet d'un refinancement obligataire. Cet emprunt ne comporte ni covenants financiers ni clause de rating.