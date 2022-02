Bouygues a retrouvé sa dynamique

(AOF) - Bouygues a a atteint ou dépassé ses objectifs 2021. L'an dernier, le groupe a réalisé un résultat net part du Groupe de 1,125 milliard d'euros, un niveau comparable à celui de fin 2019. Il est en hausse de 62% sur un an. Le résultat opérationnel courant s'établit à 1,693 milliard d'euros, en progression de 39% sur un an. La marge opérationnelle courante s'élève à 4,5 % en 2021, supérieure à son niveau de 2019 (4,4%). Le chiffre d'affaires atteint 37,6 milliards d'euros, un niveau comparable à celui de 2019. Par rapport à 2020, il est en hausse de 8 % (+7 % à périmètre et change constants).

Fort d'une situation financière très solide, le groupe est confiant dans son avenir. Ainsi, il versera un dividende de 1,80 euro par action, en hausse de 0,10 euro par rapport à l'exercice précédent.

En 2022, Bouygues attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021.

