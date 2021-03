Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : a renouvelé son partenariat avec le WWF France Cercle Finance • 19/03/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Bouygues constructions a renouvelé son partenariat avec le WWF France. Cet accord en France et à l'international permet de renforcer le développement de territoires plus durables et d'une construction bas carbone. Le groupe renouvelle ainsi une troisième fois son engagement pour la période 2021-2024 auprès de WWF France en faveur de la transition écologique des territoires. ' La signature de ce nouveau partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie climat de Bouygues Construction, qui vise à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à proposer à ses clients une large gamme de solutions bas carbone ' indique le groupe.

