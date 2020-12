Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : 2e meilleur réseau voix de France, selon l'Arcep Cercle Finance • 09/12/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Bouygues rapporte que son réseau s'est classé 128 fois premier ou premier ex-aequo et 86 fois second ou second ex-aequo, sur les 226 critères utilisés par l'Arcep dans le cadre de son enquête annuelle d'évaluation de la qualité des services des opérateurs mobiles métropolitains. Le réseau Bouygues est ainsi une nouvelle fois reconnu comme étant le deuxième meilleur réseau mobile de France métropolitaine sur le critère voix, assure l'opérateur. Bouygues précise par ailleurs que les pics de consommation datas dus au contexte sanitaire et à l'arrivée de 450 000 nouveaux clients au cours des neuf premiers mois de l'année 'n'ont pas impacté la qualité de service data'.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.81%