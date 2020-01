Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : +1,5%, reste bloqué au sein du corridor 37,5/38,7E Cercle Finance • 20/01/2020 à 18:59









(CercleFinance.com) - Bouygues domine le classement ce lundi avec +1,5%, à 38,5E mais reste bloqué au sein du corridor 37,5/38,7E. Un tout petit effort et cet obstacle sera surmonté, sachant que le suivant se présentera dès 39E et que la principale résistance demeure 39,6E (testée les 18/10 et 14/11)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.58%