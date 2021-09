Boursorama passe le cap des trois millions de clients

(AOF) - En avance sur son objectif, Boursorama compte depuis le 12 août dernier plus de 3 millions de clients. Avec une croissance record de plus de 370 000 nouveaux clients au premier semestre 2021, le leader des banques en ligne en France accélère encore son rythme d'acquisition clients et se dirige avec confiance vers son objectif de 4 millions de clients en 2023. Cette conquête s'accompagne d'un accroissement de l'activité de ses clients sur l'ensemble de la gamme de produits et services.

Les encours d'épargne financière ont notamment augmenté de 30 % sur un an à plus de 16 milliards d'euros à fin juin 2021.

Le nombre d'ordres de bourse exécutés poursuit son rythme soutenu et continue à progresser au premier semestre 2021 à +7 % par rapport au premier semestre 2020 et multiplié par 3,3 par rapport au premier 2019, tout comme la collecte brute en assurance-vie qui progresse de 46% avec un taux d'unités de compte à 55 %.