Boursorama Banque franchit le cap des 4 millions de clients

(AOF) - Depuis fin 2021, Boursorama se développe avec un rythme de croissance organique de plus de 100 000 nouveaux clients par mois. Près de 400 000 nouveaux clients ont été accueillis au premier trimestre de cette année avant la signature de l’accord de partenariat avec ING. Aussi, après avoir atteint 3 millions de clients en août 2021, Boursorama Banque franchit, moins d’un an plus tard, le cap des 4 millions de clients.