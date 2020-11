Bourses : vent d'optimisme pour débuter novembre

(AOF) - Après leur forte baisse de la semaine dernière, les marchés actions ont nettement progressé, des données économiques meilleures que prévu induisant des rachats à bon compte. Le CAC 40 a gagné 2,09% à 4 689,17 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 2,03% à 3 018,22 points. Wall Street était également bien orienté, avec un indice Dow Jones en progression de 1,63% vers 17h30.

De la Chine aux Etats-Unis en passant par l'Europe, les indices des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur manufacturier ont surpris favorablement en octobre. Grâce au dynamisme de l'Allemagne, il est ressorti à 54,8 en zone euro contre 53,7 en septembre, et 54,4 selon l'estimation précédente, que les analystes s'attendaient à être confirmée.

La multiplication des mesures de confinenent (L'Angleterre et le Portugal après la France et l'Allemagne) devrait toutefois mettre à mal cette reprise dans le secteur industriel. " La faiblesse renouvelée de l'activité des fabricants de biens de consommation fait craindre une inversion de tendance dans les prochains mois " a prévenu IHS Markit, qui compile ces indicateurs.

Au chapitre des valeurs, l'indice CAC 40 a été dominé par Total et Saint-Gobain, qui ont progressé de respectivement 4,92% et 4,33%, les investisseurs continuant de saluer leurs bons résultats publiés en fin de semaine dernière. Sur le marché SRD, DBV Technologies a flambé de plus de 50% grâce à une annonce favorable à son produit expérimental Viaskin Peanut.

En revanche, Unibail Rodamco Westfield a dévoilé des résultats à neuf mois fortement affectés par la crise du Covid-19 et cédé 2%.