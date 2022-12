Bourses : prudence en Europe avant l'inflation américaine, la Fed et la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini en légère baisse à l'orée d'une semaine qui sera rythmée par les décisions de politique monétaire des principales Banques centrales mondiales. L'indice CAC 40 a perdu 0,41% à 6 650,55 points tandis que l’indice EuroStoxx50 a reculé de 0,41% à 3 926,46 points. La tendance était en revanche positive à Wall Street où le Dow Jones progressait de 0,82% vers 17h30. Les Bourses américaines avaient connu une semaine dernière difficile.

Les trois prochains jours seront critiques pour les Bourses mondiales. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Cette statistique sera publiée alors que plusieurs données américaines récentes ont surpris par leur vigueur. La dernière en date était l'indice des prix à la production en novembre, vendredi.

Les investisseurs tourneront ensuite leur attention vers les Banques centrales. La Fed fera connaître sa décision mercredi, suivie par la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, jeudi. Pictet Wealth Management prévoit que la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre augmenteront leurs taux directeurs de 50 points de base cette semaine. " Leurs communications devraient rester hawkish, cohérentes avec des taux directeurs plus élevés et aucune baisse de taux anticipée ", précise le gestionnaire d'actifs.

Sur le plan des valeurs, Sanofi a fini en légère baisse même s'il a renoncé à faire une offre sur Horizon Therapeutic, finalement rachetée par Amgen. Les valeurs liées à l'immobilier (Carmila, Unibail-Rodamco-Westfield...) ont connu des dégagements alors que la perspective d'une hausse des taux est défavorable à ce segment de la cote.