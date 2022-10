Bourses: pessimisme en Europe, Credit Suisse pèse et le pétrole bondit

Après un trimestre morose pour les actifs financiers, les marchés boursiers, déjà aux prises avec l'inflation et les craintes de récession induites par le resserrement des politiques monétaires, faisaient face lundi aux défis de Credit Suisse et aux remous au Royaume-Uni.

En Europe, Paris lâchait 1,45% et Francfort 1,30%. Londres cédait 0,86% vers 07H45 GMT alors que le ministre des Finances a annoncé faire marche arrière sur la baisse d'impôt sur le revenu pour les plus riches, dévoilée il y a une dizaine de jours, plongeant les marchés financiers dans la tourmente.

Au Japon, l'indice vedette Nikkei s'est apprécié de 1,07% la chute du yen ayant soutenu les valeurs exportatrices nippones. La place de Hong Kong perdait 1% à 07H35 GMT. Shanghai était fermée en raison d'un jour férié.

Wall Street a terminé à son plus bas niveau de l'année en clôture vendredi, réagissant mal à un indicateur d'inflation plus élevé que prévu qui devrait inciter la banque centrale américaine à rester ferme sur la remontée durable de ses taux.

Dans un note, Natixis Research CIB énumère une "liste à rallonge de risques en hausse: un cycle de resserrement monétaire ultra agressif, des chiffres d'inflation qui entretiennent l'inquiétude, des indicateurs macroéconomiques qui dessinent une récession toute proche, une Chine qui peine à rebondir, un risque géopolitique qui continue de s'accroître, un risque politique réel en Italie".

"Cerise sur le gâteau, la défiance sur le budget britannique, a fait ressurgir le risque de crédibilité budgétaire", poursuivent ces experts.

Les marchés financiers ont bouclé un mois de septembre en berne, tourmentés par les répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie et de l'alimentation puis secoués par les turbulences au Royaume-Uni.

L'inflation dans la zone euro a encore bondi en septembre pour atteindre 10% sur un an, un nouveau record alimenté par la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

"Difficile de voir dans ces conditions un fléchissement de la Banque centale européenne dans sa marche rapide vers des conditions monétaires plus restrictives", note Sebastian Paris Horvitz, chez LBPAM.

Même penchant du côté de la banque centrale américaine, où la vice-présidente, Lael Brainard, a averti vendredi qu'il faudrait du temps pour observer le plein effet des mesures de lutte contre l'inflation et que les taux devraient continuer à monter, d'autant plus que des pressions inflationnistes supplémentaires ne sont pas à exclure.

Nul doute que les chiffres de l'emploi américain attendus vendredi, très surveillés par la Fed, seront analysés de près par les investisseurs.

Avant cela, ils suivront les indicateurs manufacturiers avancés aux Etats-Unis et en Europe.

"Les indicateurs d'activité PMI pour le mois de septembre des deux côtés de la Manche devraient confirmer le risque d'entrée en récession de la zone euro et du Royaume-Uni au troisième trimestre", estime Christopher Dembik, directeur de la recherche macroéconomie chez Saxo Bank.

"A l'inverse, l'indice ISM manufacturier pour les Etats-Unis couvrant la même période devrait envoyer un message diamétralement opposé", anticipe l'expert.

Le pétrole bondit

Les prix du pétrole bondissaient de plus de 3%, poussés par la possibilité d'une baisse de la production - d'environ un million de barils par mois - de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) qui se réunira mercredi à Vienne.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain avançait de 3,48% à 82,26 dollars. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, prenait 3,56% à 88,20 dollars vers 07H35 GMT.

Remous chez Credit Suisse

L'action Credit Suisse chutait de près de 10% dans les premiers échanges alors que les rumeurs fusent à nouveau dans l'attente d'un point sur sa stratégie le 27 octobre. Dans son édition de dimanche, le Financial Times a rapporté que des responsables de la banque étaient en contact ce week-end avec des investisseurs et certains gros clients pour les "rassurer" sur "la liquidité et la situation de capital" en "réponse à des craintes sur sa santé financière". Lundi le titre enfonçait un nouveau point bas à 3,58 francs suisses.

bur-pan/ys/nth