Bourses : optimisme prudent avant les "minutes" de la Fed

A Paris, l'actualité des sociétés a été dominée par les opérations de fusions & acquisitions. Veolia a achevé le programme de cessions exigé par l'Union européenne en contrepartie du rachat de Suez et Bonduelle a cédé 65 % de Bonduelle Americas Long Life.

(AOF) - Les Bourses européennes ont bénéficié de rachats à bon compte. Le CAC 40 a progressé de 0,73% à 6 298,64 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 1% à 3 684,21 points. Wall Street a également relevé la tête. Le Dow Jones gagnait 0,13% et le Nasdaq Composite, 0,77%.

