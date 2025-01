Bourses mondiales: Wall Street en baisse, l'Europe sans direction claire après la première semaine de Trump

La Bourse de Francfort, le 20 janvier 2025 ( AFP / Daniel ROLAND )

Les marchés mondiaux ont terminé en ordre dispersé vendredi, à l'issue du retour de Donald Trump à la Maison Blanche marqué par de nombreuses annonces et avant la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine.

En Europe, Paris a pris 0,44% et Milan 0,24%. Francfort est restée sur la réserve (-0,08%), quand Londres a davantage reculé (-0,73%).

A Wall Street, les principaux indices ont clôturé en baisse: le Dow Jones a reculé de -0,32%, l'indice Nasdaq a lâché -0,50% et l'indice élargi S&P 500 a perdu -0,29%..

Depuis lundi, jour de l'investiture de Donald Trump, "les investisseurs tentent d'intégrer de nombreuses décisions et annonces du nouveau président", note auprès de l'AFP Sam Stovall.

Il y a eu "une petite vague de soulagement, car les mesures douanières ne sont pour l'instant ni très claires, ni très concrètes", ajoute à l'AFP Céline Weill-Alliel, gérante chez Uzès Gestion.

Le président américain a déclaré jeudi soir qu'il préférerait ne pas imposer de droits de douane à la Chine, un revirement apparemment brutal après ses promesses répétées de frapper le plus grand rival économique des États-Unis avec de lourdes taxes à l'importation.

Avant son élection, Donald Trump s'était montré déterminé à imposer de nouveaux droits de douane sur tous les produits importés, pour préserver l'appareil productif américain. Il n'écartait pas l'éventualité qu'ils atteignent 60%, voire davantage, pour les produits chinois.

Ce revirement "a rappelé aux investisseurs qu'il y avait donc encore une marge de manœuvre pour les droits de douane", qui constituent "plus probablement un stratagème de négociation qu'un fait accompli", souligne Sam Stovall.

Cette annonce inattendue a pénalisé le billet vert face aux autres devises, les investisseurs tablant sur une inflation par conséquent moins importante aux États-Unis, qui devrait faciliter la baisse de taux de la Fed.

En milieu de journée, la devise américaine a chuté de plus de 1% face à la livre et à l'euro. Elle a reculé de 1,04% face à la livre, à 1,2484 dollar, et a lâché 0,79% face à l'euro, à 1,0497 dollar.

Côté obligataire, l'emprunt à dix ans américain s'établissait à 4,61%, contre 4,64% la veille en clôture.

Le marché a aussi le regard tourné vers la prochaine réunion de la Fed, prévue mardi et mercredi prochain, qui devrait se conclure par un maintien des taux à leur niveau actuel.

Le marché "est plus préoccupé par ce que la Fed va dire que par ce qu'elle va faire" lors de sa prochaine réunion, résume à l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investment.

Pluie de résultats

Les marchés suivent aussi avec attention la saison des résultats qui prend de l'ampleur cette semaine en Europe et aux États-Unis.

Le groupe de luxe britannique Burberry, qui a amorcé en novembre un recentrage "d'urgence" sur ses produits emblématiques pour tenter de résoudre ses difficultés, a fait état d'un recul de ses ventes pour son troisième trimestre décalé, mais moins que ce que prévoyait le marché.

A Londres, le titre s'est envolé de 9,53%. Il a entraîné d'autres valeurs du luxe en Europe: à Paris, LVMH a ainsi pris 1,87%, Hermès 0,87%, L'Oréal 1,10%, Christian Dior 1,35% et Kering 4,49%. A Zurich, Moncler a pris 3,02%. A Milan, Salvatore Ferragamo s'est offert 4,38%.

Ericsson AB a lui présenté des résultats au quatrième trimestre inférieurs aux prévisions des analystes, qui ont fait reculer le titre de 12,72% à Stockholm.

Le spécialiste des composants électroniques Texas Instruments a dégringolé (-13,07%), plombé par des prévisions jugées décevantes.

A suivre la semaine prochaine: les résultats de plusieurs mastodontes, comme LVMH à Paris mardi et Meta, Microsoft et Tesla à Wall Street mercredi.

Novo Nordisk passe le test

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu pour ses best-sellers Ozempic et Wegovy, a grimpé de 7,13% à Copenhague et de 8,47% à New York, après avoir annoncé des résultats préliminaires positifs d'essais cliniques pour son médicament anti-obésité à base d'amycrétine.

Le pétrole se stabilise

Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi, après une semaine agitée, les opérateurs doutant que Donald Trump parvienne à faire plier l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur une augmentation de sa production.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, prenait 0,27% à 78,50 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, est resté quasiment stable, grappillant 0,05% à 74,66 dollars.