Bourses mondiales: pas de prise de risque avant l'issue de la réunion de la Fed

Les Bourses mondiales se montrent prudentes mardi, en attendant de connaître l'issue de la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine et sur fond de hausse des prix du pétrole.

Les places boursières parisienne (+0,08%) et londonienne (+0,09%) ont terminé proches de l'équilibre, tandis que Francfort a reculé de 0,40%, sous la pression des taux d'intérêt élevés sur le marché obligataire.

A Wall Street, les trois principaux indices étaient en repli vers 16H15 GMT: le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,80%, le Dow Jones de 0,76% et le S&P 500 de 0,68%.

La réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine a débuté mardi et se terminera mercredi, laissant les investisseurs dans l'attente des arbitrages de l'institution.

La Fed annoncera mercredi à 18H00 GMT (20H00 à Paris) dans un communiqué si elle a décidé de maintenir ses taux dans leur fourchette actuelle, de 5,25 à 5,50%, comme anticipé de la quasi-totalité des acteurs du marché.

Le président de l'institution monétaire Jerome Powell tiendra ensuite une conférence de presse à 18H30 GMT.

"Il est très probable que Powell ne crie pas encore victoire sur l'inflation et adopte un ton prudent" en mettant l'accent sur l'idée que les taux resteront élevés sur une longue période, "alors que les marchés tablent sur une baisse des taux en juillet 2024", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

De plus, "les prévisions de croissance et d'inflation sont très attendues, elles permettent d'évaluer la politique future de la Fed", commente Jeanne Asseraf-Bitton, gérante à BTF IM.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, s'établissait à 5,09% vers 16H10 GMT, contre 5,05% lundi à la clôture. Le rendement de l'échéance à 10 ans était à 4,34% contre 4,31%, flirtant avec ses plus hauts niveaux de 2007.

En Europe, les taux souverains à dix ans se tendaient aussi, celui de la dette allemande à dix ans s'établissant à 2,74% contre 2,71% lundi.

La tech en baisse

La tension sur le marché obligataire sapait le secteur technologique, qui dépend des conditions de crédit pour financer sa croissance. Amazon (-2,70%), Nvidia (-1,92%) et Microsoft (-0,80%) évoluaient ainsi dans le rouge à New York vers 16H10 GMT.

Kingfisher sévèrement puni

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et Brico Dépôt, a annoncé mardi réviser à la baisse ses objectifs annuels, après une baisse de 36,5% de son bénéfice net au premier semestre. L'annonce a fait plonger son titre de plus de 12% à Londres.

Le pétrole plus cher

Les prix du pétrole poursuivaient leur montée mardi, poussés par l'offre mondiale réduite, le Brent dépassant les 95 dollars le baril pour la première fois depuis novembre, mais la semaine riche en décisions de banques centrales pousse tout de même les investisseurs à la prudence.

Vers 16H10 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, prenait 0,69% à 95,08 dollars, après avoir culminé jusqu'à 95,96 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, gagnait 1,02% à 92,41 dollars, après avoir touché 93,74 dollars.

"À l'heure où les banques centrales commencent à voir la lumière au bout du tunnel de l'inflation, un pétrole à plus de 100 dollars sera incroyablement malvenu", pesant lourdement sur les économies, souligne Craig Erlam, analyste d'Oanda.

L'effervescence de l'or noir dopait les cours des pétroliers, tels que TotalEnergies (+1,69%) à Paris et BP (+1,08%) ou Shell (+0,85%) à Londres.

